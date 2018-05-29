"Ювентус" предлагает "Интеру" громкий обмен игроками

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"Ювентус" предлагает "Интеру" громкий обмен игроками

Туринский "Ювентус" нацелился на нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает итальянская пресса.

"Бьянконери" предлагают за 25-летнего аргентинца 50 миллионов евро и своего форварда Гонсало Игуаина.

Ранее Икарди заявлял, что не собирается покидать "Интер", однако из-за проблем с ФФП "нерадзурри" могут пойти на расставание со своим ключевым игроком.

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