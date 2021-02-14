"Ювентус" предлагает "Реалу" обмен защитниками

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"Ювентус" предлагает "Реалу" обмен защитниками

"Ювентус" нацелился на центрального защитника "Реала" Рафаэля Варана.

По сведениям Calciomercatonews, "старая синьора" предлагает обменять Варана на своего защитника Мериха Демираля.

Отмечается, что "сливочные" заинтересованы в услугах Демираля, однако мадридский клуб собирался предложить Эдера Милитао плюс деньги.

Напомним, что "Реал" не может договориться с Вараном о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Варана в 70 миллионов евро, Демираля - в 30 миллионов.

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