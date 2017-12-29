"Ювентус" предлагает за Джана пять-шесть миллионов евро

"Ювентус" хочет купить немецкого полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, сообщает Corriere dello Sport/

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него пять-шесть миллионов евро. Сам игрок не прочь перебраться в Серию А.

Напомним, что контракт 23-летнего Джана с "Ливерпулем" истекает через полгода и он отказался его продлевать. Хавбеком также интересуются "Манчестер Сити", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

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