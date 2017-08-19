"Ювентус" предлагал 75 миллионов евро за Ковачича

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"Ювентус" предлагал 75 миллионов евро за Ковачича

Туринский "Ювентус" пытался купить полузащитника "Реала" Матео Ковачича, сообщает AS.

По сведениям издания, "бьянконери" предлагали за 23-летнего хорвата 75 миллионов евро, однако "сливочные" ответили отказом.

В итоге "Ювентус" решил укрепить среднюю линию за счёт покупки хавбека ПСЖ Блеза Матюиди.

Не пропустите: Ковачич и Роналду не участвовали в тренировке "Реала". | http://soccernews.ru

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