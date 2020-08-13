"Ювентус" предлагал "Барселоне" купить Роналду
Авторитетный журналист и инсайдер Гильем Балаге утверждает, что "Барселоне" предлагались услуги нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Жорже Мендеш (агент португальца - примечание Soccernews) получил указание найти новую команду для Роналду. "Ювентус" хочет избавиться от его зарплаты, всё настолько радикально. Роналду предлагали всем, включая "Барселону". Криштиану зарабатывает 23 миллиона евро в год чистыми, поэтому я не уверен, что клубу удастся найти покупателя на него. Кто будет платить ему столько?" - сказал Балаге в эфире BBC.
Напомним, что летом 2018 года "Ювентус" приобрёл Роналду у "Реала" за 117 миллионов евро, заключив с ним контракт до конца сезона 2021/22.
Звёздный португалец провёл за "старую синьору" 89 матчей, забил 65 голов и сделал 18 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14