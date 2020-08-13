"Ювентус" предлагал "Барселоне" купить Роналду

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"Ювентус" предлагал "Барселоне" купить Роналду

Авторитетный журналист и инсайдер Гильем Балаге утверждает, что "Барселоне" предлагались услуги нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Жорже Мендеш (агент португальца - примечание Soccernews)  получил указание найти новую команду для Роналду. "Ювентус" хочет избавиться от его зарплаты, всё настолько радикально. Роналду предлагали всем, включая "Барселону". Криштиану зарабатывает 23 миллиона евро в год чистыми, поэтому я не уверен, что клубу удастся найти покупателя на него. Кто будет платить ему столько?" - сказал Балаге в эфире BBC.

Напомним, что летом 2018 года "Ювентус" приобрёл Роналду у "Реала" за 117 миллионов евро, заключив с ним контракт до конца сезона 2021/22.

Звёздный португалец провёл за "старую синьору" 89 матчей, забил 65 голов и сделал 18 результативных передач.

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