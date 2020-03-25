"Ювентус" предлагал за Головина меньше 20 млн евро
Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал детали трансфера полузащитника Александра Головина в "Монако" летом 2018 года.
Головин мог уйти в "Челси", "Ювентус", или "Монако". Причем от итальянцев первое предложение поступило еще до ЧМ. Но сумма оказалась неприемлемой для ЦСКА. Гораздо ниже 20 миллионов.
"Саша сделал правильный выбор. Я был в числе тех, кто рекомендовал ему "Монако". Он там играет, растет и прибавляет. После ЧМ и переезда в Европу он окончательно стал лидером сборной наравне с Дзюбой. Я глубоко убежден: в "Челси" он бы не заиграл. Как можно приходить под нового тренера (Сарри), который берет на позицию Головина своего любимого футболиста (Жоржиньо)?
Думаю, года через три Головин переедет в Англию. Раз: его возьмут уже состоявшимся футболистом, а не подающим надежды. Два: он приедет за большие деньги. Три: очень важно приходить в топовый клуб в топовом статусе: потому что сам статус не позволит тренеру усадить тебя на лавку, это очень важно", - цитирует Дюкова РИА Новости.
Головин перешел из ЦСКА в "Монако" в 2018 году за 30 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
Не пропустите: Форвард ЦСКА Нисимура официально вернулся в Японию| http://soccernews.ru
главное
-
Агенты Кокорина пытаются выйти на испанский рынок
-
Дюков рассказал, почему сорвался трансфер Чалова в "Кристал Пэлас"
-
Мамаев: "Мы уже 7 лет с Аланой вместе, а вы будете давиться желчью и мечтать о нашем разводе"
-
"Ливерпуль", "Челси", "МЮ" и еще 5 клубов АПЛ против участия "Манчестер Сити" в ЛЧ
-
Главные новости дня: 24 марта
Лента новостей
-
Роналду уйдет из "Ювентуса"? Итальянские СМИ говорят, что португалец недоволен эпидемиологической ситуацией в Италии и возможным урезанием зарплат!
-
Агенты Кокорина пытаются выйти на испанский рынок
-
Главный тренер "Арсенала" Черевченко рассказал о карантине из-за пандемии коронавируса
-
Владелец "Лидса" рассказал, какие убытки принесет его команде пандемия коронавируса
-
"Челси" планирует купить защитника "Аякса" Тальяфико
-
"Оренбург" объявил о прекращении тренировок команды из-за коронавируса
-
"Ювентус" предлагал за Головина меньше 20 млн евро
-
Вертонген рассказал о том, что пока не определился с будущим в "Тоттенхэме"
-
Дюков рассказал, почему сорвался трансфер Чалова в "Кристал Пэлас"
-
Хавбек "Уфы" Тилль выписался из больницы после подозрения на коронавирус
-
Мамаев: "Мы уже 7 лет с Аланой вместе, а вы будете давиться желчью и мечтать о нашем разводе"
-
Хавбек "Спартака" Бакаев показал, как поддерживает форму в домашних условиях
-
1
Коутинью, скорее всего, продолжит играть за "Барселону" до 2021 года
-
Защитник "Зенита" Осорио показал, как чеканит мячом в домашних условиях
-
"МЮ" отпустит Смоллинга в "Рому", если купит у "Наполи" Кулибали
-
"Манчестер Сити" интересуется игроком "Наполи" Руисом
-
"Ливерпуль", "Челси", "МЮ" и еще 5 клубов АПЛ против участия "Манчестер Сити" в ЛЧ
-
"Портсмут" подтвердил заражение коронавирусом пяти своих игроков
-
У трех игроков "Лилля" появились симптомы коронавируса
-
Главный тренер "Сочи" рассказал, по какому графику живет команда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20