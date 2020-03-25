"Ювентус" предлагал за Головина меньше 20 млн евро

Теги монакоалександр головинцска москва

"Ювентус" предлагал за Головина меньше 20 млн евро

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал детали трансфера полузащитника Александра Головина в "Монако" летом 2018 года.

Головин мог уйти в "Челси", "Ювентус", или "Монако". Причем от итальянцев первое предложение поступило еще до ЧМ. Но сумма оказалась неприемлемой для ЦСКА. Гораздо ниже 20 миллионов.

"Саша сделал правильный выбор. Я был в числе тех, кто рекомендовал ему "Монако". Он там играет, растет и прибавляет. После ЧМ и переезда в Европу он окончательно стал лидером сборной наравне с Дзюбой. Я глубоко убежден: в "Челси" он бы не заиграл. Как можно приходить под нового тренера (Сарри), который берет на позицию Головина своего любимого футболиста (Жоржиньо)?

Думаю, года через три Головин переедет в Англию. Раз: его возьмут уже состоявшимся футболистом, а не подающим надежды. Два: он приедет за большие деньги. Три: очень важно приходить в топовый клуб в топовом статусе: потому что сам статус не позволит тренеру усадить тебя на лавку, это очень важно", - цитирует Дюкова РИА Новости.

Головин перешел из ЦСКА в "Монако" в 2018 году за 30 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Не пропустите: Форвард ЦСКА Нисимура официально вернулся в Японию| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду уйдет из "Ювентуса"? Итальянские СМИ говорят, что португалец недоволен эпидемиологической ситуацией в Италии и возможным урезанием зарплат!

Роналду уйдет из "Ювентуса"? Итальянские СМИ говорят, что португалец недоволен эпидемиологической ситуацией в Италии и возможным урезанием зарплат!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов