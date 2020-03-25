"Ювентус" предлагал за Головина меньше 20 млн евро

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал детали трансфера полузащитника Александра Головина в "Монако" летом 2018 года.

Головин мог уйти в "Челси", "Ювентус", или "Монако". Причем от итальянцев первое предложение поступило еще до ЧМ. Но сумма оказалась неприемлемой для ЦСКА. Гораздо ниже 20 миллионов.

"Саша сделал правильный выбор. Я был в числе тех, кто рекомендовал ему "Монако". Он там играет, растет и прибавляет. После ЧМ и переезда в Европу он окончательно стал лидером сборной наравне с Дзюбой. Я глубоко убежден: в "Челси" он бы не заиграл. Как можно приходить под нового тренера (Сарри), который берет на позицию Головина своего любимого футболиста (Жоржиньо)?

Думаю, года через три Головин переедет в Англию. Раз: его возьмут уже состоявшимся футболистом, а не подающим надежды. Два: он приедет за большие деньги. Три: очень важно приходить в топовый клуб в топовом статусе: потому что сам статус не позволит тренеру усадить тебя на лавку, это очень важно", - цитирует Дюкова РИА Новости.

Головин перешел из ЦСКА в "Монако" в 2018 году за 30 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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