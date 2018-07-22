"Ювентус" предложил 30 миллионов евро за игрока "Порту"

"Ювентус" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Порту" Алексу Теллесу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него 30 миллионов евро. При этом, сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов. В составе "Юве" Теллес может стать заменой своего соотечественника Алекса Сандро, которым интересуется ПСЖ.

В прошлом сезоне 25-летний Теллес провел за "Порту" 45 матчей, забил 4 гола и отдал 20 результативных передач.

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