"Ювентус" предложил "Арсеналу" обмен футболистами

Теги арсенал лондонювентусалександр ляказеттдуглас костатрансферы

"Ювентус" предложил "Арсеналу" обмен футболистами

Туринский "Ювентус" и лондонский "Арсенал" могут обменяться футболистами в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, бразильский полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста может перебраться в стан "канониров" в обмен на французского нападающего Александра Ляказетта или аргентинского защитника Кристиана Ромеро.

В минувшем сезоне 29-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. 29-летний Коста сыграл за "Ювентус" в 29 поединках, забил три мяча и отдал семь голевых передач. 22-летний Ромеро играл за "Дженоа" на правах аренды, провел 33 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Гонсало Игуаин готов покинуть "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" стартует в Лиге Чемпионов с заключительного раунда квалификации

"Краснодар" стартует в Лиге Чемпионов с заключительного раунда квалификации

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов