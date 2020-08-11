"Ювентус" предложил "Арсеналу" обмен футболистами
Туринский "Ювентус" и лондонский "Арсенал" могут обменяться футболистами в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, бразильский полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста может перебраться в стан "канониров" в обмен на французского нападающего Александра Ляказетта или аргентинского защитника Кристиана Ромеро.
В минувшем сезоне 29-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. 29-летний Коста сыграл за "Ювентус" в 29 поединках, забил три мяча и отдал семь голевых передач. 22-летний Ромеро играл за "Дженоа" на правах аренды, провел 33 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18