"Ювентус" предложил "Арсеналу" обмен футболистами

Туринский "Ювентус" и лондонский "Арсенал" могут обменяться футболистами в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, бразильский полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста может перебраться в стан "канониров" в обмен на французского нападающего Александра Ляказетта или аргентинского защитника Кристиана Ромеро.

В минувшем сезоне 29-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. 29-летний Коста сыграл за "Ювентус" в 29 поединках, забил три мяча и отдал семь голевых передач. 22-летний Ромеро играл за "Дженоа" на правах аренды, провел 33 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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