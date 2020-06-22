"Ювентус" предложил Артуру зарплату почти в два раза больше, чем в "Барселоне"

Туринский "Ювентус" ведёт переговоры с полузащитником "Барселоны" Артуром, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "старая синьора" предлагает бразильцу заключить пятилетний контракт с зарплатой 5,2 миллиона евро в год.

Стоит отметить, что в каталонском клубе 23-летний футболист зарабатывает почти в два раза меньше - 3,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Артур забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 26 матчах. Его рыночная стоимость - 56 миллионов евро.

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