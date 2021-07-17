"Ювентус" предложил "Барселоне" обмен хавбеками

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"Ювентус" предложил "Барселоне" обмен хавбеками

Фото инстаграм Миралема Пьянича

"Ювентус" и "Барселона" могут снова обменяться полузащитниками во время летнего трансферного окна.

Год назад в сделку между клубами вошли Миралем Пьянич и Артур Рамос.

Теперь же, как сообщает Calciomecato, "старая синьора" хочет вернуть боснийца и предлагает взамен него Аарона Рэмзи.

"Барса" пока не приняла условия "Ювентуса", однако переговоры между сторонами продолжаются.

Рыночная стоимость Пьянича сейчас оценивается в 20 миллионов евро, а Рэмзи - в 14 миллионов. 

Не пропустите: "Ювентус" ведёт переговоры об аренде форварда "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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