"Ювентус" предложил "Барселоне" обмен хавбеками
Фото инстаграм Миралема Пьянича
"Ювентус" и "Барселона" могут снова обменяться полузащитниками во время летнего трансферного окна.
Год назад в сделку между клубами вошли Миралем Пьянич и Артур Рамос.
Теперь же, как сообщает Calciomecato, "старая синьора" хочет вернуть боснийца и предлагает взамен него Аарона Рэмзи.
"Барса" пока не приняла условия "Ювентуса", однако переговоры между сторонами продолжаются.
Рыночная стоимость Пьянича сейчас оценивается в 20 миллионов евро, а Рэмзи - в 14 миллионов.
Не пропустите: "Ювентус" ведёт переговоры об аренде форварда "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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