"Ювентус" предложил "Барселоне" обменяться хавбеками



"Ювентус" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб готов отдать в обмен на хорвата немецкого хавбека Эмре Джана.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может использовать Ракитича в сделке по трансферу бразильского форварда ПСЖ Неймара. Сам игрок не хочет покидать каталонский клуб.

31-летний Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года, провел за клуб 268 матчей, забил 34 гола и отдал 37 результативных пасов. 25-летний Джан перешел в "Ювентус" в 2018 году, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 37 матчах за клуб.

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