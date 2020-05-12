"Ювентус" предложил "Барселоне" трех футболистов в рамках масштабного обмена игроками

Туринский "Ювентус" предложил "Барселоне" защитников Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо и Кристиана Ромеро, которые могут быть использованы при обмене футболистами, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб интересуется защитниками "Барселоны" Нельсоном Семеду и Жан-Клером Тодибо, а также полузащитником Артуром, но не готов платить за них, поэтому предлагает вариант с обменом.

В нынешнем сезоне 27-летний Де Шильо провел 12 матчей. На счету 25-летнего Ругани семь поединков. 22-летний Ромеро выступает на правах аренды за "Дженоа", провел 24 матча и отдал один голевой пас.

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