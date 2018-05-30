"Ювентус" предложил "Челси" обменяться форвардами

"Ювентус" и "Челси" могут обменяться игроками.

Как сообщает Tuttosport, "старая синьора" хочет обменять Гонсало Игуаина на Альваро Морату. Напомним, что ранее испанец уже выступал за туринский клуб.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" оценил Игуаина в 60 миллионов евро.

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