"Ювентус" предложил "Челси" обменяться полузащитниками
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику лондонского "Челси" Жоржиньо, сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб предложил в обмен на футболиста полузащитника Федерико Бернардески. На приобретении Жоржиньо настаивает главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри, с которым он ранее работал в "Челси".
В нынешнем сезоне 28-летний Жоржиньо провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Бернардески один забитый мяч и один голевой пас в 24 поединках.
Не пропустите: "Ювентус" определился с будущим 42-летнего Буффона. | http://soccernews.ru
главное
-
Федор Смолов может перейти в турецкий топ-клуб
-
"Лех" продлил аренду нападающего ЦСКА Жамалетдинова до конца сезона
-
"Реал" провел тренировку в полном составе впервые с 12 марта
-
На сайте Footy Headlines появилось фото домашней формы "МЮ" на следующий сезон
-
Месси не покинет "Барселону" в летнее трансферное окно
Лента новостей
-
Гарет Бэйл сделал вид, что играет в гольф на тренировке "Реала"
-
Самуэль Умтити вернулся к тренировкам
-
1
Президент "Брешии" рассказал, как он отклонил щедрое предложение "Барселоны" по трансферу Тонали
-
"Ювентус" предложил "Челси" обменяться полузащитниками
-
"Никакой в постели". Телеведущая раскритиковала игрока ЦСКА
-
Футболисты "Спартака" прошли повторные тесты на коронавирус: данные анализов
-
Малафеев рассказал о несостоявшемся переходе Смолова в "Зенит"
-
Тер Штеген позвал Гетце в чемпионат Испании
-
1
Федор Смолов может перейти в турецкий топ-клуб
-
1
"Лех" продлил аренду нападающего ЦСКА Жамалетдинова до конца сезона
-
"Реал" провел тренировку в полном составе впервые с 12 марта
-
1
"Арсенал" не предлагал продлить контракт форварду Обамеянгу
-
Вадим Евсеев показал свой удар точно в перекладину
-
Защитник "Торпедо" Самсонов продлил контракт с клубом
-
Холанд поддержал акцию против расизма после гибели афроамериканца Флойда в Миннеаполисе
-
Игроки ЦСКА приступили к тренировкам на базе в Ватутинках
-
Игроки "Ливерпуля" почтили память погибшего в США афроамериканца
-
Рэпер L'One обратился к "Локомотиву" в связи с уходом Семина
-
1
Фанаты признали стадион "Краснодара" лучшим в РПЛ
-
На сайте Footy Headlines появилось фото домашней формы "МЮ" на следующий сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18