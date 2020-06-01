"Ювентус" предложил "Челси" обменяться полузащитниками

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"Ювентус" предложил "Челси" обменяться полузащитниками

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику лондонского "Челси" Жоржиньо, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил в обмен на футболиста полузащитника Федерико Бернардески. На приобретении Жоржиньо настаивает главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри, с которым он ранее работал в "Челси".

В нынешнем сезоне 28-летний Жоржиньо провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Бернардески один забитый мяч и один голевой пас в 24 поединках.

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