"Ювентус" предложил Дибале новый контракт

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"Ювентус" предложил Дибале новый контрактПрезидент "Ювентуса" Андреа Аньелли рассказал о будущем форварда Пауло Дибалы.

"Отличная новость в том, что Паоло снова забивает. Пусть это его первый гол в этом сезоне Серии А, но он перенес коронавирус. Этот непростой период повлиял на сроки восстановления.

Он любит "Ювентус" и это полностью взаимно. В ближайшем будущем мы видим его с капитанской повязкой на руке. Он уже и сейчас иногда подменяет капитана.

Также у нас есть предложение для Пауло по новому контракту. Там прописаны такие суммы, которые сделают его одним из 20 самых высокооплачиваемых игроков в Европе. Игрок знает об этом предложении, и мы сейчас просто ждем ответа.

Клуб хочет помочь достичь цель Дибалы – войти в пятерку лучших игроков мира", – сказал Аньелли.

Действующий контракт аргентинца с "Ювентусом" истекает летом 2022 года.

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