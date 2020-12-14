"Ювентус" предложил Дибале новый контракт
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли рассказал о будущем форварда Пауло Дибалы.
"Отличная новость в том, что Паоло снова забивает. Пусть это его первый гол в этом сезоне Серии А, но он перенес коронавирус. Этот непростой период повлиял на сроки восстановления.
Он любит "Ювентус" и это полностью взаимно. В ближайшем будущем мы видим его с капитанской повязкой на руке. Он уже и сейчас иногда подменяет капитана.
Также у нас есть предложение для Пауло по новому контракту. Там прописаны такие суммы, которые сделают его одним из 20 самых высокооплачиваемых игроков в Европе. Игрок знает об этом предложении, и мы сейчас просто ждем ответа.
Клуб хочет помочь достичь цель Дибалы – войти в пятерку лучших игроков мира", – сказал Аньелли.
Действующий контракт аргентинца с "Ювентусом" истекает летом 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17