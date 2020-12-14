"Ювентус" предложил Дибале новый контракт

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли рассказал о будущем форварда Пауло Дибалы.

"Отличная новость в том, что Паоло снова забивает. Пусть это его первый гол в этом сезоне Серии А, но он перенес коронавирус. Этот непростой период повлиял на сроки восстановления.

Он любит "Ювентус" и это полностью взаимно. В ближайшем будущем мы видим его с капитанской повязкой на руке. Он уже и сейчас иногда подменяет капитана.

Также у нас есть предложение для Пауло по новому контракту. Там прописаны такие суммы, которые сделают его одним из 20 самых высокооплачиваемых игроков в Европе. Игрок знает об этом предложении, и мы сейчас просто ждем ответа.

Клуб хочет помочь достичь цель Дибалы – войти в пятерку лучших игроков мира", – сказал Аньелли.