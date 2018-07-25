"Ювентус" предложил финалиста ЧМ-2018 и 90 миллионов евро за Милинковича-Савича

"Ювентус" не оставляет попыток купить сербского полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб готов заплатить за серба 90 миллионов евро и отдать хорватского форварда Марко Пьяцу.

Стоит отметить, что 23-летний Пьяца провел 3 матча на Чемпионате Мира-2018 за сборную Хорватии и дошел с командой до финала турнира.

Ранее сообщалось, что "Лацио" оценивает 23-летнего Милинковича-Савича в 150 миллионов евро.

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