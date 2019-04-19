"Ювентус" предложил "Интеру" громкий обмен игроками

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"Ювентус" предложил "Интеру" громкий обмен игроками

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в скором времени, возможно, сменит командую. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным издания, 26-летний аргентинец перейдет из туринского клуба в "Интер". Спортивный директор "Ювентуса" уже встречался с руководством миланского клуба, чтобы обсудить обмен Икарди на Дибалу.

Трансферная стоимость игрока - 100 миллионов евро. Соглашение Дибалы с туринским клубом рассчитан до 30 июля 2022 года. 

Не пропустите: Дибала готов остаться в "Ювентусе", но при одном условии| http://soccernews.ru

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