"Ювентус" предложил "Интеру" громкий обмен игроками

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в скором времени, возможно, сменит командую. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным издания, 26-летний аргентинец перейдет из туринского клуба в "Интер". Спортивный директор "Ювентуса" уже встречался с руководством миланского клуба, чтобы обсудить обмен Икарди на Дибалу.

Трансферная стоимость игрока - 100 миллионов евро. Соглашение Дибалы с туринским клубом рассчитан до 30 июля 2022 года.

Не пропустите: Дибала готов остаться в "Ювентусе", но при одном условии| http://soccernews.ru