"Ювентус" предложил контракт Влаховичу

Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" является главным претендентом на сербского нападающего флорентийской "Фиорентины" Душана Влаховича, сообщает Viola News.

По сведениям источника, туринцы предложили форварду пятилетний контракт на общую сумму в 25 миллионов евро. "Фиорентина" готова продать серба, так как он отказался продлевать контракт, но предпочитает сделать это в зарубежный клуб.

В нынешнем сезоне 21-летний Влахович провел за "Ювентус" восемь матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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