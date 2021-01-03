"Ювентус" предложил "Манчестер Юнайтед" двух игроков в обмен на Погба

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба. Итальянский клуб предложил манкунианцам двух игроков на выбор в обмен на француза, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "Ювентус" готов отдать полузащитника Аарона Рэмзи или нападающего Дугласа Косту. Впрочем, "Манчестер Юнайтед" отклонил данное предложение, так как хочет получить за Погба определенную сумму.

В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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