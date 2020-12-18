"Ювентус" предложил "Манчестер Юнайтед" обмен игроками

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"Ювентус" предложил "Манчестер Юнайтед" обмен игроками

Следующим летом "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен футболистами, утверждает ESPN.

По сведениям издания, туринский клуб готов отдать Федерико Бернардески и Пауло Дибалу ради возвращения Поля Погба.

"Старая синьора" понимает, что в условиях кризиса не сможет выкупить француза, поэтому ищет альтернативные варианты сделки.

Рыночная стоимость Погба оценивается в 65 миллионов евро, Дибалы - в 80 миллионов, Бернардески - в 25 миллионов.

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