"Ювентус" предложил ПСЖ обмен форвардами

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"Ювентус" и ПСЖ могут провернуть громкую сделку во время летнего трансферного окна, пишет Football Italia.

По информации источника, "старая синьора" заинтересована в подписании Мауро Икарди и готова обменять его на Пауло Дибалу.

Рыночная стоимость двух аргентинцев почти одинаковая: игрок ПСЖ оценивается в 55 миллионов евро, а футболист "Ювентуса" - в 60 миллионов.

28-летний Икарди в текущем сезоне забил 7 мячей и сделал 6 ассистов в 19 играх, а 27-летний Дибала отличился 4 голами и 2 результативными передачами в 17 матчах.

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