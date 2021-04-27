"Ювентус" предложил Рабьо двум клубам

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"Ювентус" предложил Рабьо двум клубам

Фото AFP

Туринский "Ювентус" пытается избавиться от полузащитника Адриана Рабьо, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "старая синьора" предложила услуги 26-летнего футболиста "Барселоне" и "Эвертону".

Рыночная стоимость французского хавбека оценивается в 32 миллиона евро.

В текущем сезоне Рабьо сыграл за "Ювентус" 41 матч, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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