"Ювентус" предложил Рабьо двум клубам

Фото AFP

Туринский "Ювентус" пытается избавиться от полузащитника Адриана Рабьо, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "старая синьора" предложила услуги 26-летнего футболиста "Барселоне" и "Эвертону".

Рыночная стоимость французского хавбека оценивается в 32 миллиона евро.

В текущем сезоне Рабьо сыграл за "Ювентус" 41 матч, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Пирло опять оказался на грани увольнения из "Ювентуса". | http://soccernews.ru