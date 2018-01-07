"Ювентус" предложил свои условия Джану

Туринский "Ювентус" сделал предложение полузащитнику английского "Ливерпуля" Эмре Джану, информирует Sky Sports.

По сведениям источника, "старая сеньора" хочет заключить с 23-летним хавбеком "красных" контракт сроком на пять лет. Немцу чемпион Италии готов будет платить 95 тысяч евро в неделю. В настоящее время футболист рассматривает предложение "Юве", предварительный контракт с которым он может подписать уже в этом месяце.

Напомним, вчера "Ювентус" обыграл "Кальяри". | soccernews.ru