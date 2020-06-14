"Ювентус" предложил "Тоттенхэму" купить Рэмзи
Туринский "Ювентус" намерен избавиться от валлийского полузащитника Аарона Рэмзи и предложил его "Тоттенхэму", сообщает The Sun.
По сведениям издания, итальянский клуб хочет уменьшить зарплатную ведомость за счет валлийца, который получает почти 23,5 миллиона евро в год с учетом налогов.
Напомним, что "Ювентус" подписал Рэмзи летом 2019 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне хавбек провел за "Ювентус" 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с туринцами действует до лета 2023 года.
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