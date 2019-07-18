"Ювентус" предложил трех игроков в обмен на Погба



"Ювентус" не оставляет попыток приобрести французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил трех игроков в обмен на француза. "Ювентус" готов отдать за Погба защитника Жоау Канселу, полузащитника Блеза Матюиди и нападающего Дугласа Косту.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" не хочет продавать Погба, поэтому выставил на него цену в размере 200 миллионов евро. Также на хавбека претендует "Реал".

В минувшем сезоне 26-летний Погба провел за "МЮ" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт француза с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2021 года с возможностью продления еще на год.

Не пропустите: "Реал" намерен отказаться от покупки Погба: названа причина. | http://soccernews.ru