"Ювентус" предложил трех игроков в обмен на Погба
"Ювентус" не оставляет попыток приобрести французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, итальянский клуб предложил трех игроков в обмен на француза. "Ювентус" готов отдать за Погба защитника Жоау Канселу, полузащитника Блеза Матюиди и нападающего Дугласа Косту.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" не хочет продавать Погба, поэтому выставил на него цену в размере 200 миллионов евро. Также на хавбека претендует "Реал".
В минувшем сезоне 26-летний Погба провел за "МЮ" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт француза с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2021 года с возможностью продления еще на год.
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|М
|О
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|38
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|2
|Ливерпуль
|38
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|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
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|7
|Вулверхэмптон
|38
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|8
|Эвертон
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|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
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|Кристал Пэлас
|38
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
|38
|45
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|Бернли
|38
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|16
|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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