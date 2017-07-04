"Ювентус" предложил за Бернардески 40 миллионов евро

Теги ювентусфиорентинафедерико бернардески

"Ювентус" предложил за Бернардески 40 миллионов евро

"Ювентус" не оставляет попыток приобрести вингера "Фиорентины" Федерико Бернардески, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб предложил за футболиста 40 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на несколько миллионов за счет бонусов. Также итальянцев входит в сферу интересов ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Милана".

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" не планирует расставаться с 23-летним игроком.

Не пропустите: "Фиорентина" намерена сохранить Бернардески. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов