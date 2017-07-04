"Ювентус" предложил за Бернардески 40 миллионов евро

"Ювентус" не оставляет попыток приобрести вингера "Фиорентины" Федерико Бернардески, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб предложил за футболиста 40 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на несколько миллионов за счет бонусов. Также итальянцев входит в сферу интересов ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Милана".

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" не планирует расставаться с 23-летним игроком.

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