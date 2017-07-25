"Ювентус" предложит 100 миллионов евро за трёх игроков "Лацио"

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"Ювентус" предложит 100 миллионов евро за трёх игроков "Лацио"

Туринский "Ювентус" готов заплатить сто миллионов евро за трёх игроков "Лацио", сообщает Tribalfootball.

По информации источника, за эту сумму "бьянконери" хотят получить защитника Стефана де Врея, хавбека Сергея Милинковича-Савича и вингера Бальде Кейта.

Реакция "Лацио" на такое предложение пока неизвестна.

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