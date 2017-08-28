"Ювентус" предложит 25 миллионов евро за Бальде Кейта
"Ювентус" не оставляет попыток приобрести сенегальского вингера "Лацио" Бальде Кейта, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, туринский клуб надеется приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна и готов заплатить за него 25 миллионов евро. Ранее "Юве" предлагал за него 15 миллионов евро и еще 5 миллионов в виде бонусов, но получил отказ.
Также 22-летним Кейта интересуется "Интер", который намерен арендовать его с правом выкупа за 20 миллионов евро.
Не пропустите: "Ювентус" нацелился на защитника сборной Англии. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" готов включить Стерлинга в сделку по Санчесу
-
"Монако" согласовал трансфер Кейта
-
"Арсенал" стал очередным претендентом на Эванса
-
Виммер стал игроком "Сток Сити"
-
"Монако" определился с заменой Фабиньо
-
Рабьо: "ПСЖ будет иметь одну из лучших атак в мире"
-
"Арсенал" готов отпустить Санчеса в "Манчестер Сити" в обмен на звезду "горожан"
-
"Ливерпуль" продолжит переговоры по Лемару
-
Селихов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов для "Спартака"
-
На тренировке сборной Бразилии Коутиньо особо тесно общался с Паулиньо
-
Кейлор Навас, Марсело и Лука Зидан в раздевалке продемонстрировали чудеса техники
-
Представитель Ди Марии прибыл в Барселону для согласования перехода своего клиента
-
Черчесов дал ценные указания Фернандесу на тренировке сборной России
-
Абденнур отказал "Зениту" ради "Марселя"
-
"Барселона" планирует подписать хавбека сборной Германии
-
Руководство "Реала" задумывается о продаже Бэйла
-
Дембеле провел первую тренировку в "Барселоне"
-
В ближайшее несколько часов Мбаппе станет игроком ПСЖ
-
Промес: "Не понимаю, почему "Спартак" так стартовал"
-
"Атлетико" и "Челси" согласовали трансфер Косты
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Интер Милан
|2
|6
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|СПАЛ
|2
|4
|8
|Лацио
|2
|4
|9
|Болонья
|2
|4
|10
|Кьево
|2
|3
|11
|Рома
|2
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0