"Ювентус" предложит 25 миллионов евро за Бальде Кейта

"Ювентус" не оставляет попыток приобрести сенегальского вингера "Лацио" Бальде Кейта, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, туринский клуб надеется приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна и готов заплатить за него 25 миллионов евро. Ранее "Юве" предлагал за него 15 миллионов евро и еще 5 миллионов в виде бонусов, но получил отказ.

Также 22-летним Кейта интересуется "Интер", который намерен арендовать его с правом выкупа за 20 миллионов евро.

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