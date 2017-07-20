"Ювентус" предложит 45 миллионов евро за двух игроков "Валенсии"

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"Ювентус" предложит 45 миллионов евро за двух игроков "Валенсии"

Туринский "Ювентус" хочет купить двух игроков "Валенсии", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, речь идёт о защитниках Жоау Канселу и Эсекьеле Гарае. "Бьянконери" готовы заплатить за этот дуэт 45 миллионов евро.

За счёт приобретения испанца и аргентинца "Ювентус" рассчитывает закрыть проблемные позиции, появившиеся в связи с уходом Дани Алвеса и Леонардо Бонуччи.

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