"Ювентус" предложит "Атлетико" одного из трех игроков в обмен на Морату
Туринский "Ювентус" по-прежнему интересуется нападающим мадридского "Атлетико" Альваро Моратой, сообщает AS.
По сведениям издания, итальянский клуб не готов платить за форварда, поэтому может включить в сделку одно из трех игроков - полузащитника Аарона Рэмзи, нападающих Дугласа Косту и Федерико Бернардески.
Мората ранее уже выступал за "Ювентус" с 2014 по 2016 годы, а затем перешел в мадридский "Реал".
27-летний Мората в прошлом сезоне провел за "Атлетико" 44 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14