"Ювентус" предложит "Атлетико" одного из трех игроков в обмен на Морату

Туринский "Ювентус" по-прежнему интересуется нападающим мадридского "Атлетико" Альваро Моратой, сообщает AS.

По сведениям издания, итальянский клуб не готов платить за форварда, поэтому может включить в сделку одно из трех игроков - полузащитника Аарона Рэмзи, нападающих Дугласа Косту и Федерико Бернардески.

Мората ранее уже выступал за "Ювентус" с 2014 по 2016 годы, а затем перешел в мадридский "Реал".

27-летний Мората в прошлом сезоне провел за "Атлетико" 44 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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