"Ювентус" предложит Дибале новый контракт без увеличения зарплаты
"Ювентус" хочет продлить соглашение с нападающим Пауло Дибалой.
Как сообщает Tuttosport, "старая синьора" предложит аргентинцу контракт до 2024 или 2025 года, не предусматривающий повышения заработной платы. Однако клуб готов платить больше бонусов.
Отметим, что по действующему договору Дибала получает 7 миллионов евро за сезон.
Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В этом сезоне на его счету 13 голов и 11 ассистов в 34 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16