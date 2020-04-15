"Ювентус" предложит Дибале новый контракт без увеличения зарплаты

"Ювентус" хочет продлить соглашение с нападающим Пауло Дибалой.

Как сообщает Tuttosport, "старая синьора" предложит аргентинцу контракт до 2024 или 2025 года, не предусматривающий повышения заработной платы. Однако клуб готов платить больше бонусов.

Отметим, что по действующему договору Дибала получает 7 миллионов евро за сезон.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В этом сезоне на его счету 13 голов и 11 ассистов в 34 матчах.

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