"Ювентус" предложит Дибале улучшенный контракт



"Ювентус" намерен удержать в составе аргентинского нападающего Пауло Дибалу, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, итальянский клуб предложил футболисту новое пятилетнее соглашение с зарплатой в девять миллионов евро в год. Нынешнее соглашение игрока истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Стоит отметить, что летом "Ювентус" был готов обменять Дибала на Ромелу Лукаку, который тогда выступал за "Манчестер Юнайтед", но аргентинец отказался от перехода в английский клуб.

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