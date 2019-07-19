"Ювентус" предложит Игуаину деньги, чтобы он покинул клуб

Теги ювентусгонсало игуаин

"Ювентус" предложит Игуаину деньги, чтобы он покинул клуб

"Ювентус" ищет способ избавиться от форварда Гонсало Игуаина.

Как сообщает Calciomercato, туринский клуб готов заплатить футболисту 5 миллионов евро за его уход в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что аргентинец не желает покидать "Ювентус".

Контракт Игуаина с клубом истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Напомним, что прошлый сезон Игуаин провел в аренде в "Милане" и "Челси".

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