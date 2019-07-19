"Ювентус" предложит Игуаину деньги, чтобы он покинул клуб

"Ювентус" ищет способ избавиться от форварда Гонсало Игуаина.

Как сообщает Calciomercato, туринский клуб готов заплатить футболисту 5 миллионов евро за его уход в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что аргентинец не желает покидать "Ювентус".

Контракт Игуаина с клубом истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Напомним, что прошлый сезон Игуаин провел в аренде в "Милане" и "Челси".

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