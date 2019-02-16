"Ювентус" предложит "Интеру" грандиозный обмен

"Ювентус" и "Интер" планирует совершить обмен футболистами. Об этом информирует Calciomercato.

Из туринского клуба в "Интер" может перейти форвард Пауло Дибала, а в миланский Мауро Икарди.

После того, как Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" у Дибала стало намного меньше игрового времени.

По информации издания, главный тренер туринцев лично заинтересован в покупке нового форварда.

Икарди в "Интере" недавно лишили капитанской повязки, кроме того миланский клуб еще не предложил новый контракт игроку.

В текущем сезоне Дибала участвовал в 21 матче за "Ювентус", забив 3 гола и сделал 6 ассистов. Икарди играл в 20 матчах за "Интер", забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

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