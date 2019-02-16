"Ювентус" предложит "Интеру" грандиозный обмен
"Ювентус" и "Интер" планирует совершить обмен футболистами. Об этом информирует Calciomercato.
Из туринского клуба в "Интер" может перейти форвард Пауло Дибала, а в миланский Мауро Икарди.
После того, как Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" у Дибала стало намного меньше игрового времени.
По информации издания, главный тренер туринцев лично заинтересован в покупке нового форварда.
Икарди в "Интере" недавно лишили капитанской повязки, кроме того миланский клуб еще не предложил новый контракт игроку.
В текущем сезоне Дибала участвовал в 21 матче за "Ювентус", забив 3 гола и сделал 6 ассистов. Икарди играл в 20 матчах за "Интер", забил 9 голов и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|23
|39
|5
|Аталанта
|23
|38
|6
|Рома
|23
|38
|7
|Лацио
|23
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
|23
|22
|15
|Кальяри
|23
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|23
|9