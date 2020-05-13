"Ювентус" предложит "Манчестер Юнайтед" трех игроков в обмен на Погба
Туринский "Ювентус" не оставляет попыток приобрести французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб не готов платить за футболиста крупную сумму, поэтому предлагает в обмен на него полузащитников Адриена Рабьо, Федерико Бернардески и нападающего Дугласа Косту.
Напомним, что Погба перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года за 105 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел восемь матчей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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