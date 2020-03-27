"Ювентус" предложит Марсело контракт на четыре года

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"Ювентус" предложит Марсело контракт на четыре года

Защитник "Реала" Марсело может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как сообщает Calciomercato, "старая синьора" готова подписать с футболистом соглашение на четыре года.

Контракт 31-летнего бразильца с клубом истекает в 2022 году. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Марсело один гол и шесть ассистов в 19 играх.

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