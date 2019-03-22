"Ювентус" предложит новый контракт Ругани

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"Ювентус" предложит новый контракт Ругани

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани, скорее всего, продлит контракт с клубом. об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, о сделке будет объявлено в скором времени. Контракт будет подписан до 2023 года. Нынешнее соглашение заканчивается в 2021 году. Зарплата 24-летнего итальянца составит три миллиона евро.

Ругани - воспитанник "Эмполи", который перешел в "Ювентус" в 2015 году. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 14 матчах, отметившись 2 голами. 

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