"Ювентус" предложит "Валенсии" совершить обмен игроками

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"Ювентус" предложит "Валенсии" совершить обмен игроками

Во время летнего трансферного окна "Валенсия" и "Ювентус" могут поменяться игроками, сообщает Football Italia.

По информации источника, "старая синьора" хочет заполучить хавбека Феррана Торреса и готова включить в сделку одного из своих защитников - Маттия Де Шильо или Даниэле Ругани.

Отступные в контракте перспективного испанца составляют 100 миллионов евро, однако "летучие мыши" оценивают его в 60 миллионов в связи со скорым истечением контракта.

В гонке за 20-летним Торресом конкуренцию "Ювентусу" могут составить "Барселона", мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия". 

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