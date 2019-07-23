"Ювентус" предложит за Неймара двух игроков с доплатой

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"Ювентус" предложит за Неймара двух игроков с доплатой

Туринский "Ювентус" всерьёз нацелился на форварда ПСЖ Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "старая синьора" уже подготовила конкретное предложение по трансферу бразильца.

Итальянский клуб может отдать парижанам полузащитника Блеза Матюиди и нападающего Пауло Дибалу, а также доплатить определённую сумму.

Впрочем, ПСЖ вряд ли устроят такие условия, поскольку они не хотят включать в сделку по Неймару других игроков, рассчитывая побольше заработать.

Напомним, что интерес к 27-летнему латиноамериканцу также проявляют "Барселона", "Реал", "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

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