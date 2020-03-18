"Ювентус" предпримет особые меры, чтобы защитить главного тренера от коронавируса

Руководство туринского "Ювентуса" намерено уберечь главного тренера команды Маурицио Сарри от заражения китайским коронавирусом COVID-19, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб предпримет особые меры для защиты 61-летнего специалиста. При этом не разглашается, какие именно меры будут предприняты.

Сарри находится в группе риска из-за возраста, а также является страстным курильщиком. Специалист ежежневно выкуривает несколько пачек сигарет в день и несколько месяцев назад переболел пневмонией.

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