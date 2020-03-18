"Ювентус" предпримет особые меры, чтобы защитить главного тренера от коронавируса

Теги ювентусмаурицио саррикоронавирус

"Ювентус" предпримет особые меры, чтобы защитить главного тренера от коронавируса

Руководство туринского "Ювентуса" намерено уберечь главного тренера команды Маурицио Сарри от заражения китайским коронавирусом COVID-19, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб предпримет особые меры для защиты 61-летнего специалиста. При этом не разглашается, какие именно меры будут предприняты.

Сарри находится в группе риска из-за возраста, а также является страстным курильщиком. Специалист ежежневно выкуривает несколько пачек сигарет в день и несколько месяцев назад переболел пневмонией.

Не пропустите: Невесту Роналду обвинили в халатном отношении к здоровью Криштиану. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Невесту Роналду обвинили в халатном отношении к здоровью Криштиану

Невесту Роналду обвинили в халатном отношении к здоровью Криштиану

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов