"Ювентус" представил новую домашнюю форму

"Ювентус" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в традиционном стиле - с использованием чёрных и белых вертикальных полос. Её создатели вдохновлялись стадионом "Альянц", котором в этом году исполнится 10 лет.

Технический спонсор итальянского клуба - компания Adidas.

