"Ювентус" представил новую домашнюю форму
"Ювентус" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.
Экипировка выполнена в традиционном стиле - с использованием чёрных и белых вертикальных полос. Её создатели вдохновлялись стадионом "Альянц", котором в этом году исполнится 10 лет.
Технический спонсор итальянского клуба - компания Adidas.
Home is where every dream begins. .— JuventusFC (@juventusfc) May 18, 2021
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"Ювентус" идёт на пятом месте в Серии А и рискует не попасть в Лигу Чемпионов. Также команда дошла до финала Кубка Италии, где сыграет с "Аталантой".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17