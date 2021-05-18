"Ювентус" представил новую домашнюю форму

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"Ювентус" представил новую домашнюю форму

"Ювентус" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в традиционном стиле - с использованием чёрных и белых вертикальных полос. Её создатели вдохновлялись стадионом "Альянц", котором в этом году исполнится 10 лет.

Технический спонсор итальянского клуба - компания Adidas.

"Ювентус" идёт на пятом месте в Серии А и рискует не попасть в Лигу Чемпионов. Также команда дошла до финала Кубка Италии, где сыграет с "Аталантой".

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