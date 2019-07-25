"Ювентус" представил новую гостевую форму

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"Ювентус" представил новую гостевую форму

Туринский "Ювентус" провёл презентацию новой гостевой формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Футболка выполнена в белых цветах с красными вставками. О шортах информации пока нет.

Технический спонсор "старой синьоры" - компания Adidas.

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