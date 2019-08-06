"Ювентус" представил новую третью форму

Туринский "Ювентус" провёл презентацию новой третьей формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Экипировка выполнена в голубом цвете с узором на верхней части футболки.

Технический спонсор "старой синьоры" - компания Adidas.

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