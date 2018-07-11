"Ювентус" представил Перина: опубликованы фото

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"Ювентус" представил Перина: опубликованы фото

"Ювентус" провел презентацию новичка команды голкипера Маттиа Перина, сообщает официальный твиттер клуба.

25-летний Перин перешел в "Ювентус" несколько недель назад из "Дженоа" за 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне он провел 38 матчей за клуб из Генуи и пропустил 43 мяча.

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