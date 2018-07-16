"Ювентус" представил Роналду: фотоотчёт

Сегодня в Турине состоялась презентация португальского нападающего Криштиану Роналду в качестве игрока "Ювентуса".

Напомним, что 33-летний футболист был куплен "бьянконери" у мадридского "Реала" за 112 миллионов евро.

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