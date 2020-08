"Ювентус" представил третий комплект формы на сезон-2020/21

"Ювентус" презентовал третий комплект формы на предстоящий сезон Серии А.

Экипировка выполнена в нетрадиционном оранжевом цвете. Комплект уже поступил в продажу.

Техническим спонсором туринцев является adidas.

Ready for what's next ⏯



Live ahead con il nostro terzo kit 20/21 by @adidasfootball#ReadyForSport #createdwithadidas.



Disponibile ora sull'Official Juventus Online Store ➡ https://t.co/UuJAuie5Mg pic.twitter.com/VDVp0fqqHz