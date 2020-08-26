"Ювентус" представил третий комплект формы на сезон-2020/21

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"Ювентус" представил третий комплект формы на сезон-2020/21

"Ювентус" презентовал третий комплект формы на предстоящий сезон Серии А.

Экипировка выполнена в нетрадиционном оранжевом цвете. Комплект уже поступил в продажу.

Техническим спонсором туринцев является adidas.

Новая форма оснащена технологиями HEAT.RDY и KEEP COOL, позволяющими игроку оставаться сухим на протяжении всей игры, а реплика футболки предлагает аналогичные преимущества с технологией AEROREADY - FEEL READY.

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