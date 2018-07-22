"Ювентус" представил впечатляющий дизайн клубного автобуса: опубликованы фото

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"Ювентус" представил впечатляющий дизайн клубного автобуса: опубликованы фото

"Ювентус" представил новый дизайн клубного автобуса, сообщает официальный твиттер клуба.

"Стильная поездка перед полетом в США", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что "Ювентус" примет участие в Международном турнире чемпионов.

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