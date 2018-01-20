"Ювентус" претендует на хавбека "Спортинга"

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"Ювентус" претендует на хавбека "Спортинга"

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Маркос Акунья привлёк внимание "Ювентуса", сообщает Tuttosport.

По информации источника, скауты "бьянконери" уже неоднократно просматривали игру 26-летнего аргентинца, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

В этом сезоне Акунья сыграл за "Спортинг" 30 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. 

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