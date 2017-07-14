"Ювентус" претендует на Маноласа

Защитник "Ромы" Костас Манолас может перейти в туринский "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в стане "бьянконери" видят в 26-летнем греке замену Леонардо Бонуччи, который близок к трансферу в "Милан".

Стоит отметить, что ранее президент "Ромы" Джеймс Паллотта исключил продажу Маноласа нынешним летом. | http://soccernews.ru