"Ювентус" претендует на Маноласа

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"Ювентус" претендует на Маноласа

Защитник "Ромы" Костас Манолас может перейти в туринский "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в стане "бьянконери" видят в 26-летнем греке замену Леонардо Бонуччи, который близок к трансферу в "Милан".

Стоит отметить, что ранее президент "Ромы" Джеймс Паллотта исключил продажу Маноласа нынешним летом. | http://soccernews.ru

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