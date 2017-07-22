"Ювентус" претендует на защитника "Атлетико"

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"Ювентус" претендует на защитника "Атлетико"

Защитник мадридского "Атлетико" Хосе Хименес попал в сферу интересов "Ювентуса", сообщает итальянская пресса.

"Бьянконери" рассматривают вариант с приобретением 22-летнего футболиста текущим летом. Тренерский штаб туринской команды видит в уругвайце достойную замену Леонардо Бонуччи, который ушёл в "Милан".

По некоторым данным, в контракте Хименеса с "Атлетико" прописана сумма отступных в размере 45 миллионов евро.

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